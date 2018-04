Torna Moda Makers

Sessanta aziende coinvolte per un giro d’affari di 63 milioni di euro e più di 10mila proposte moda di confezione, maglieria, tagliato e camiceria per la linea PrimavereEstate 2019. Sono i numeri della quinta edizione di Moda Makers, atteso evento del settore che si svolge a Carpi e che quest’anno, dal 15 al 17 maggio si trasferisce nel nuovo fashion System Center su di un’area di 2700 metri quadri in viale dell’agricoltura. All’appuntamento parteciperanno operatori provenienti da 40 Paesi diversi, 60 le aziende coinvolte (erano 49 lo scorso anno).

