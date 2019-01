Torna la fiera Marca con 750 espositori

Più di 500 aziende partecipanti, 23 insegne, 750 espositori e uno spazio di 38mila mq. Sono i numeri, tutti in crescita rispetto alla precedente edizione, di Marca 2019, il salone internazionale dedicato ai prodotti a marca del distributore (Mdd), organizzato da BolognaFiere in collaborazione con Adm (Associazione distribuzione moderna).

Unico evento in Italia nel settore della Mdd e secondo a livello europeo, per due giorni, il 16 e 17 gennaio, Marca riempirà gli spazi della Fiera di Bologna: quattro i padiglioni, di cui due da poco inaugurati, che vedranno anche la presenza di delegazioni commerciali estere di 14 Paesi. Un’occasione di networking internazionale, che vede coinvolta l’intera filiera produttiva e distributiva, strategica per analizzare i trend di mercato, per attivare nuovi contatti commerciali. “La manifestazione si rafforza ulteriormente in questa edizione – ha spiegato Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere – è un appuntamento atteso e di straordinaria efficacia”.

