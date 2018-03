Torna in grande Cosmoprof Bologna

Il mondo del beauty torna a trovarsi alla fiera di Bologna. Con l’apertura dei padiglioni di Cosmopack – lo spazio dedicato all’innovazione e alla filiera produttiva; e di Cosmo Perfumery and Cosmetics – dedicato al settore della profumeria e della cosmetica, è partito ufficialmente Cosmoprof Worldwide Bologna che sarà inaugurato venerdì 16 marzo mattina con, tra l’altro, la presentazione della campagna pubblicitaria di Cosmoprof per le edizioni 2019/2020. Fino al 19 marzo, 2.776 espositori provenienti da 70 paesi saranno presenti a quello che è l’osservatorio leader internazionale sulle tendenze del settore, con una crescita del 7,5% rispetto all’edizione 2017, quella del cinquantenario. Potenziati tutti i settori della manifestazione, a partire dalle aree espositive dedicate al green con 130 aziende presenti. In crescita le aree dedicate ai capelli e alle unghie (+ 8%) e appunto il Cosmopack, con 464 espositori che arrivano da 31 paesi (+6%), +5% per le aree dedicate a profumeria e cosmetici.

