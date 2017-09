Torna Imprendocoop

Dopo il successo delle prime tre edizioni riprende Imprendocoop, il progetto per favorire l’occupazione e l’imprenditorialità ideato da Confcooperative Modena. Chi desidera creare cooperative in settori innovativi può usufruire di un percorso formativo di alto livello, premi in denaro, assistenza, consulenza e servizi gratuiti per un anno.

Anche la quarta edizione di Imprendocoop è sviluppata in collaborazione con la Fondazione Democenter-Sipe di Modena, l’ente che si occupa di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione a favore delle imprese. Il progetto è sostenuto dal Comune di Modena, Emil Banca e Coop Up, la rete di Confcooperative nazionale per le idee, l’innovazione e lo sviluppo di imprese. Inoltre è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dall’Università di Modena e Reggio, dalla Camera di commercio di Modena.

«La cooperativa si conferma lo strumento più adatto per dare forma e sostanza a idee e progetti innovativi sviluppati da persone che hanno voglia di fare impresa – dichiara il presidente di Confcooperative Modena Carlo Piccinini – Nelle prime tre edizioni di Imprendocoop si sono candidate 85 idee d’impresa, 50 delle quali erano start up. Ne abbiamo premiate complessivamente tredici, che si sono costituite in cooperative e danno lavoro a una cinquantina di persone. Da notare che le donne erano in maggioranza sia tra i partecipanti al percorso formativo che tra coloro che hanno presentato progetti d’impresa».

La nuova edizione del concorso si sviluppa tra l’autunno 2017 e la primavera 2018. È prevista la selezione finale di tre progetti che saranno premiati con 2.500, 1.500 e mille euro. Il quarto, quinto e sesto progetto classificato riceveranno da Emil Banca un finanziamento agevolato per l’avvio d’impresa. I progetti vincenti potranno avere, inoltre, uno spazio co-working per sei mesi, servizi amministrativi, fiscali ed elaborazione servizi del personale gratuiti per tutto il 2018, accesso ai servizi di Confcooperative Modena e conto corrente Emil Banca a canone zero per dodici mesi. L’erogazione dei premi e servizi è vincolata alla costituzione entro il 15 luglio 2018 di un’impresa in forma cooperativa aderente a Confcooperative Modena.

La raccolta delle candidature avviene on line su imprendocoop.it e si conclude il 31 ottobre. A novembre gli aspiranti imprenditori selezionati cominceranno il percorso formativo (undici tra incontri, laboratori e seminari) per apprendere le competenze necessarie a concretizzare un’idea e creare un’impresa. Durante questo periodo, che finirà a metà febbraio, i partecipanti a Imprendocoop saranno sempre affiancati da mentor, tutor, esperti e dirigenti di cooperative che li aiuteranno nella fase di start up. Entro marzo 2018 i progetti d’impresa saranno valutati da un comitato tecnico scientifico.

Dopo la premiazione dei progetti vincenti, manager e imprenditori cooperativi trasferiranno agli aspiranti cooperatori parte del loro know how e, grazie alle loro reti di relazioni, accelereranno l’ingresso delle neo cooperative nel mercato. In questa fase i tutor di Confcooperative e Democenter garantiranno supporto nella ricerca di fondi, accesso al credito e partecipazione a bandi per finanziamenti pubblici.

