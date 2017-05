Torna a Bologna Cosmofarma

Gruppo Eurovo partecipa per la prima volta al Cosmofarma, la manifestazione di riferimento a livello europeo per il settore farmaceutico-diagnostico che si terrà a Bologna dal 5 al 7 maggio prossimo in Fiera. Giunta alla 21° edizione, la manifestazione ha inserito, da 2 anni, una sezione dedicata all’alimentazione e allo stile di vita, ospitando aziende che producono referenze specifiche per chi soffre di particolari patologie o intolleranze (c.d. alimenti free from). Gruppo Eurovo partecipa al Cosmofarma con uno stand dedicato alla sua linea di prodotti gluten free Nonna Anita. In occasione di Cosmofarma in programma dal 5 al 7 maggio a Bologna, Fonte Essenziale, l’acqua minerale naturale di origine termale specifica per il benessere di fegato e intestino, e Difa Cooper, azienda leader in dermatologia presente sul mercato da oltre 50 anni, presentano a farmacisti ed esperti l’innovativo Progetto Dermatologia Dentro-Fuori.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet