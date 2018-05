Torna a Bolognafiere R2B, vetrina per l’innovazione

Torna a Bologna Fiere il 7 e 8 giugno R2B – Research to Business, il 13/o salone della Ricerca

Industriale e delle Competenze per l’Innovazione organizzato da Regione Emilia-Romagna, Bologna Fiere, Smau e Aster, società regionale per l’innovazione e la ricerca industriale.

Nella due giorni imprenditori, ricercatori, opinion leader del mondo economico e rappresentanti delle istituzioni, discuteranno dei temi di maggiore attualità e interesse per

aziende start up e per il mondo della ricerca e dell’innovazione. Si parlerà di industria del futuro, dei contributi che l’economia circolare e la chimica possono dare all’innovazione, di come le pmi possono gestire e utilizzare in modo proficuo i big data, di come le capacità e le competenze umane si dovranno adeguare ai cambiamenti apportati dalla tecnologia nelle nostre vite e nel lavoro, e di molto altro. Nell’area espositiva le imprese presenteranno i propri

progetti e potranno organizzare incontri ‘one on one’ con partner commerciali, finanziatori o anche ricercatori nell’ambito di ‘Innovat&Match’, un momento di incontro all’interno della fiera, organizzato da Aster in collaborazione con Cna Emilia-Romagna, Confindustria Emilia-Romagna, Enea, Eurosportello – Cciaa di Ravenna, Unioncamere Emilia-Romagna, al quale parteciperanno oltre 197 partecipanti, provenienti da 22 paesi. Saranno presentati e premiati i migliori video realizzati da imprese e laboratori su progetti finanziati dal Por Fesr.

