Toninelli: “Basta opere faraoniche”

Cispadana e Passante bolognese sempre più a rischio: è stato chiaro il ministro alle Infrastrutture, Toninelli, oggi a Bologna alla fiera dell’edilizia. “Basta opere faraoniche ad alto impatto ambientale e basta spreco di soldi pubblici” ha detto; in Italia e in Emilia Romagna è prioritario – secondo il ministro – mettere in sicurezza le strade: tante piccole opere con tante piccole imprese.Primo taglio.

Danilo Toninelli, Ministro 5 stelle delle Infrastrutture, risponde che non ha avuto problemi ad arrivare alla fiera a chi gli chiede se in tangenziale, nel tragitto che lo ha portato alla Fiera di Bologna per il Saie, abbia trovato traffico, come è toccato alla gran parte dei bolognesi e degli automobilisti in transito. D’altronde, il Ministro, da sempre contrario alle grandi opere chieste invece a gran voce dalla Regione Emilia Romagna, non sembra fare passi avanti verso un accordo.

Mercoledì il tanto atteso incontro con autostrade e col presidente della Regione Stefano Bonaccini, eppure l’intesa sembra improbabile, a partire dal Passante bolognese

E sul caso del testo della manovra, manipolato secondo il vicepremier Di Maio, Toninelli getta acqua sul fuoco.

“Noi abbiamo opere che riteniamo strategiche. Non mi paiono opere definitesi faraoniche ma opere che completerebbero la dotazione infrastrutturale di cui l’Emilia-Romagna ha bisogno se vuole continuare ad essere una regione che compete con i territori più avanzati d’Europa e del mondo”. Così, a margine di un incontro, il presidente emiliano-romagnolo, Stefano Bonaccini risponde a distanza al ministro. E questo, ha argomentato, “non è un vezzo di Bonaccini e della sua Giunta: c’è un patto per il lavoro firmato nel luglio del 2015 in cui tutte le parti sociali di questa regione, nessuna esclusa, indicavano quelle opere, tra cui l’ampliamento del Passante di Bologna, come opere necessarie, indispensabili e necessarie per non dare un colpo troppo duro all’economia, alle imprese, al turismo del territorio”.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet