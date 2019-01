Tesi di laurea su crediti deteriorati vince premio Guido Monzani

Si è svolta questa mattina nella sede di BPER Banca in via San Carlo a Modena la cerimonia di consegna del Premio di studio Guido Monzani 2018, destinato agli studenti laureati presso la facoltà di Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia che hanno discusso una tesi di laurea magistrale in materie economiche.

Il vincitore di questa edizione è Julian Tomasi, al quale il Presidente di BPER Banca Pietro Ferrari ha consegnato il riconoscimento del valore di 2.750 euro.

Tomasi ha svolto una tesi di laurea interamente in lingua inglese, di cui è stata relatrice la prof. Elisabetta Gualandri, ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari nell’Università di Modena e Reggio Emilia, che è intervenuta alla cerimonia insieme con il prof. Giuseppe Marotta, ordinario di Economia Politica nello stesso Ateneo.

La tesi di laurea premiata ha preso in esame il fenomeno Npl (non performing loans), analizzando le strategie adottate dalle banche per la riduzione degli stock di credito deteriorato, con un focus specifico dedicato al contesto italiano. Terminato il brillante ciclo di studi, Tomasi sta ora svolgendo un’esperienza lavorativa presso la Banca Centrale Europea a Francoforte.

Nel corso della cerimonia di premiazione il Presidente Ferrari ha tra l’altro dichiarato: “L’Italia sa esprimere capacità e professionalità elevate nel contesto europeo e i risultati ottenuti dal vincitore della borsa di studio danno evidenza pratica a questa mia convinzione. Il tema trattato, inoltre, è di strettissima attualità: ciò dimostra l’importanza che la formazione universitaria – specie quando è di alto livello come quella impartita dalla facoltà di Economia a Modena – riveste in ambiti di lavoro che richiedono competenze complesse”.

