Technogym ha chiuso i primi 3 mesi dell’anno con ricavi in crescita del 6,1% a 124,7 milioni di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che, a cambi costanti, il progresso sarebbe pari al 12%. Così come già avvenuto nei precedenti esercizi – fanno notare al quartier generale di Cesena – oltre il 90% dei ricavi è stato realizzato fuori dall’Italia e, del fatturato estero, circa il 40% fuori dall’Europa.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet