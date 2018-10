Tecnargilla, un successo che conferma leadership

È stata una ennesima edizione di successo per Tecnargilla, quella chiusasi lo scorso venerdì presso il quartiere espositivo di Rimini.

Organizzata da IEG-Italian Exhibition Group e Acimac, la manifestazione ha confermato la sua leadership mondiale assicurata sia dalla qualità delle numerose innovazioni proposte dalle aziende espositrici, sia dal numero e dalla provenienza dei visitatori professionali giunti a Rimini da oltre 100 Paesi.

Più di ogni altra edizione, il successo di Tecnargilla è stato riconosciuto dalle aziende espositrici per l’alta qualità dei buyer internazionali, la maggior parte titolari e top manager giunti a Rimini con precisi progetti di investimento. Numerosi i contratti conclusi direttamente in fiera e altrettanto consistenti le partnership instaurate con nuovi clienti che sfoceranno in importanti forniture nel breve periodo.

Le affluenze maggiori sono state registrate da Italia, Spagna, Cina, Turchia, India, Federazione Russa, Brasile, Germania, Iran e Polonia.

Le crescite percentuali maggiori sono state invece generate da Paesi di recente sviluppo, segno inequivocabile della centralità di Tecnargilla per quanti operano nel settore ceramico. Tra questi Bielorussia, Bangladesh, Kazakistan, Turkmenistan, Pakistan, Nigeria, Filippine.

Sono invece risultati in flessione gli operatori provenienti da alcuni importanti Paesi di produzione ceramica interessati da congiunture economiche-sociali o industriali sfavorevoli: Turchia, Iran, Tailandia, Algeria, Tunisia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Malesia e Marocco.

Particolarmente apprezzato dagli operatori professionali in visita il nuovo layout espositivo che ha visto il debutto delle nuove sezioni Greentech e T-Finishing, dedicate rispettivamente alle tecnologie per il risparmio energico e per la finitura delle piastrelle ceramiche, che si sono affiancate alle storiche Kromatech, Claytech e T-White.

La prossima edizione di Tecnargilla è in programma a settembre 2020.