Tecnargilla Design Award, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla quinta edizione di Tecnargilla Design Award (TDA), il concorso ideato da Tecnargilla per premiare le ultime innovazioni tecnologiche, i materiali e le finiture di superficie applicabili alla produzione di piastrelle ceramiche.

Le aziende partecipanti dovranno quest’anno misurarsi col tema “Le tre superfici”, declinando la propria creatività su progetti innovativi e originali che abbiano a che fare con la tridimensionalità dei materiali, tra i trend futuri più quotati in ceramica. Un concetto che punta a livelli di design sempre più sofisticati in simbiosi con l’utilizzo di tecnologie performanti, colori, decori e finiture che confermano, ancora una volta, il ruolo centrale dei fornitori dell’industria ceramica nella creazione di valore aggiunto.

Gli espositori (colorifici, studi di design e fornitori di tecnologia) hanno tempo fino all’8 luglio 2018 per presentare la propria domanda di iscrizione e partecipare alla mostra che sarà allestita nella hall centrale del quartiere fieristico riminese durante Tecnargilla, dal 24 al 28 settembre prossimi. I progetti esposti, creazioni originali in grado di trasmettere nuovi linguaggi espressivi, fungeranno da stimolo per il mercato globale della ceramica.

A decretare il vincitore saranno chiamati direttori tecnici e creativi di aziende ceramiche, rivenditori di piastrelle ceramiche, designer e giornalisti che nella valutazione degli elaborati terranno conto del grado di innovazione e ricerca, originalità, livello tecnico/estetico e riproducibilità su scala industriale.

La domanda di partecipazione e il regolamento del concorso sono disponibili sul sito di Tecnargilla.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet