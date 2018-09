Technogym: utile netto primo semestre a 37,7 mln

Si è chiuso con un utile netto di 37,7 milioni di euro, in crescita del 99% rispetto ai 19 milioni

dello stesso periodo dello scorso anno, il primo semestre 2018 per Technogym, azienda cesenate quotata a Piazza Affari e attiva nella fornitura di prodotti, servizi e tecnologie

digitali per il fitness e il wellness. I ricavi consolidati, spiega un nota della società, si sono attestati a 272,9 milioni di euro, in progresso del 3,6% sui 263,4 milioni della prima metà del 2017. Il margine operativo lordo ha toccato i 44,9 milioni di euro con un rialzo del 4,7% rispetto ai 42,9 milioni dell’anno precedente. L’indebitamento finanziario netto consolidato è risultato pari a 61,5 milioni di euro contro i 109,6 milioni di euro del primo semestre 2017 e i 41,3 milioni al 31 dicembre scorso. “Siamo fieri di confermare che anche nel semestre appena concluso Technogym cresce più del settore – osserva nella nota il presidente e amministratore delegato del gruppo, Nerio Alessandri – sia in termini di ricavi che di redditività, nonostante il significativo impatto dei cambi. Il focus sull’innovazione e il posizionamento ‘premium’ della nostra marca a livello globale ci hanno consentito di registrare ottimi tassi di crescita in geografie chiave quali USA (+28,5%) e Cina (+22,3%). Tali performance – conclude – hanno più che compensato

la contrazione registrata in Sud America, causata della crisi economica in Brasile”.

