Technogym, primo trimestre ricavi a 124 milioni

Nel primo trimestre del 2017, Technogym ha ottenuto ricavi consolidati pari a 124,1 milioni di euro, in crescita del 7,4% rispetto ai 115,57 milioni dello stesso periodo del 2016. Lo rende noto la società. A cambi costanti la crescita del gruppo cesenate Technogym è pari al 6,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In crescita le vendite registrate in Asia Pacific (Apac) (+23,2%) e il risultato raggiunto in Nord America (+18,7%); i risultati sui mercati più maturi vedono +15,2% in Italia e +7,3% in Europa. Il presidente e amministratore delegato, Nerio Alessandri, afferma: “Technogym continua a crescere più velocemente del mercato. Nonostante lo scenario di instabilità a livello internazionale, l’azienda cresce a doppia cifra in Nord America ed Asia. Il potenziale del brand Technogym, del management e del portafoglio prodotti è molto alto, per cui abbiamo piena fiducia di raggiungere i nostri obiettivi nell’arco dell’anno”.

