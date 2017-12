Tea-Pak resta a Imola

Un mercato in crescita e l’azienda Tea-Pak del gruppo Yogi Tea, che dal 2001 ha sede in via Colombarotto a Imola, stava valutando una nuova location per ingrandire il proprio stabilimento che, con i suoi 6mila metri quadri, non è più sufficiente a supportare la mole di lavoro prevista. Le necessità produttive avevano portato anche alla valutazione di spostarsi all’estero ma, grazie all’incontro con il progetto “Manufactoring Zone Restart” del Comune di Imola, l’azienda, ha scelto di valutare una nuova area nella zona di via Gambellara, rimanendo quindi nel territorio.Una decisione che lascia nell’imolese un investimento stimato dai 25 ai 30 milioni di euro e una previsione di crescita del personale, attualmente di 83 unità, a doppia cifra nei prossimi cinque anni.

