- Un accordo per sostenere l'innovazione delle piccole e medie imprese modenesi. Lo hanno firmato Cna e Bper, per un plafond di 30 milioni di euro messo a disposizione dalla banca alle associate a Cna

Accordo Bper-Cna Modena, 30 mln per sostegno

- Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Cariparma hanno firmato un accordo di garanzia per incentivare i prestiti alle piccole e medie imprese che innovano

Cariparma, plafond da 150 milioni per l’innovazione

- l'Osservatorio Confesercenti sul credito rileva a giugno 2014 una contrazione dei prestiti vivi alle imprese del commercio e turismo in Emilia Romagna.

- Presentata in Apmi il pacchetto di assistenza previsto dal Contratto nazionale

Sanità integrativa per le pmi del settore meccanico

Tfr in busta paga: “Doppi rischi per le pmi”

Cna: pmi ancora in sofferenza

- Torna in negativo la congiuntura economica delle piccole e medie imprese modenesi in linea con quanto avvenuto a livello nazionale. In chiaroscuro l’andamento settoriale, contrastante quello della meccanica