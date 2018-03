Cna Turismo e Commercio in MIBACT

- L'export agroalimentare del Made in Italy ha raggiunto quota 29,8 miliardi di euro nei primi 9 mesi del 2017

- La commissione europea ha assegnato in totale all’Italia oltre 7 mila tonnellate

Lo stabilimento torna in etichetta

- Prima assicurazione sui ricavi per il settore cerealicolo. Si tratta di uno strumento sperimentale

Per il grano ora c’è l’assicurazione

- La firma segue il parere positivo delle Commissioni Agricoltura della Camera e del Senato e l’intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni.

Etichetta per prodotti lattiero caserari

Canada non blocca kiwi e susine italiane

- E' stato evitato il blocco delle esportazioni di kiwi e susine italiane in Canada per cause fitosanitarie