- Edonis, il ritorno. Non è il titolo di un film di fantascienza, ma il nome di un'operazione che parte da lontano

- La cooperativa di Campogalliano è diventato l’unico tramite per il mercato italiano per la commercializzazione dei prodotti realizzati dall'azienda tedesca.

Chiude la Coca Cola, oltre 300 in mobilità

- Aperta la mobilità per i 57 lavoratori impiegati presso la sede di Campogalliano, dopo l'annunciata chiusura della sede. Altre 249 procedure aperte anche per lavoratori impiegati in altre province emiliano romagnole