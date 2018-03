- Il Consorzio Mortadella Bologna ha costruito uno spazio da 300 mq, per una full immersion nel mondo della Mortadella

- Vince la 2^ edizione di Bologna Award, il premio internazionale per la sostenibilita’ agroalimentare

Bologna, volata finale per Fico

Fico punta sui giovani, la testimonianza di Sara

- Fico-Eatalyworld sta puntando sui giovani per le attività gestionali e la promozione. Oggi vi raccontiamo la storia di Sara, 32enne bolognese, che si sta occupando di analizzare i flussi turistici dei diversi continenti per capire quali potrebbero essere più interessati a visitare il nostro territorio: in testa ci sono i tedeschi e i francesi, li seguono i turchi e i cinesi