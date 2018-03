Gima TT, ricavi in crescita del 51%

- Per il People Mover, la monorotaia di Bologna, è partita oggi la fase di prove e di test dinamici

- La città di Mosca non è mai stata così vicina a Bologna.

Marconi, nuovo volo per Mosca

- Dal 15 novembre, giorno dell'inaugurazione di Fico Eataly World, a fine gennaio sono state 750mila le persone che hanno visitato il Parco agroalimentare bolognese per un giro d'affari di circa 13 milioni

Igd, aumento di capitale sociale

- Igd ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 150 milioni