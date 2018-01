Suv Ferrari nel 2020. E l’elettrico?

Prima l’annuncio, ora la data: 2020. Il Suv Ferrari, che in teoria non avrebbe mai dovuto esistere, non solo si farà, ma non ci vorrà neanche tanto tempo. Marchionne infatti ha già annunciato una data: 2020. A conferma che – nonostante le abbastanza recenti smentite – al progetto si sta già lavorando da tempo. Ma le sorprese non si fermano qui. La casa di Maranello promette di essere al passo con i tempi anche dal punto di vista ambientale. “Se si deve costruire una super car elettrica – ha spiegato il numero uno di Fca – Ferrari sarà la prima a farla. E’ dovuto”. Il top manager non ha escluso che un modello simile potrebbe essere incluso nel nuovo piano industriale.

E tornando al Suv, mai prima Ferrari aveva lontanamente pensato a una vettura da “famiglia”, e forse anche in questo caso non sarà proprio così. Le indiscrezioni parlano del motore aspirato V12, 800 cavalli almeno e prestazioni da capogiro. Insomma, non proprio per la gita fuori porta.

