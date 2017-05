Il Sun di Rimini apre alle start up balneari

Dieci spazi gratuiti per dieci startup che si rivolgono al settore del turismo balneare e all’aria aperta. Si apre oggi, 3 maggio, la call per partecipare a SUNnext, l’area dedicata all’innovazione nel 35° SUN di Rimini, il salone internazionale dedicato al balneare, campeggi e outdoor in programma dal 12 al 14 ottobre 2017 in contemporanea con il 54° TTG Incontri e il 66° Sia Guest (Salone dell’accoglienza alberghiera).

“L’impegno di CNA per mettere in rete le diverse imprese della filiera turistica contaminandole con imprese innovative continua – sottolinea Elisa Muratori, responsabile CNA Start Up e CNA Commercio e Turismo Emilia Romagna – al fine di consentire la creazione di esperienze sempre più personalizzate e soddisfacenti per il turista che grazie alle nuove tecnologie vuole e deve poter scegliere. Così facendo renderemo anche il nostro territorio più competitivo e attrattivo”.

Si ripete, dopo il grande successo dello scorso anno, l’iniziativa promossa da IEG, Mondo Balneare e CNA Emilia Romagna, che offre a dieci giovani imprese l’opportunità di misurarsi col mercato nell’ambito della fiera leader del settore turistico open air, dopo aver superato la selezione.

Possono candidarsi a SUNnext tutte le start up innovative e non, costituite dal 1° gennaio 2014 in avanti, che presentino servizi e prodotti rivolti al turismo all’aria aperta e in particolare agli stabilimenti balneari. Le start up selezionate avranno a disposizione dieci postazioni dotate di tavolo, sedie e punto luce a titolo gratuito, oltre che la possibilità di un pitch nel corso di un’iniziativa pubblica organizzata ad hoc. La scadenza per presentare le domande è il 30 giugno 2017.

“Miriamo a valorizzare i profili di innovazione in tutte le nostre manifestazioni – commenta il Direttore Generale IEG, Corrado Facco – e SUNnext sarà un’ottima vetrina per giovani realtà imprenditoriali che provano a sperimentare nuove idee. L’industria turistica del nostro Paese ha bisogno di questi stimoli e il nostro appuntamento alla fiera di Rimini, con tre saloni internazionali in contemporanea, rappresenta una formidabile spinta propulsiva”.