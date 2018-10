Strumenti di accesso al credito

Proporre strumenti innovativi di accesso al credito per finanziare le imprese. In un momento di incertezze economiche con la spread in impennata, lo studio Rinaldi di Modena ha organizzato un convegno in Camera di Commercio per parlare di Finanza con esperti del settore. Fondi di private equity, mini bond, piani individuali di rispamrio (i cosiddetti Pir rivolti alle Pmi), ma anche la Borsa con il mercato Aim e le Spac (società che agevolano un accesso rapido alla quotazione). Tutti strumenti innovativi e alternativi alle banche, anche se complementari agli istituti di credito tradizionali, che devono però vincere una tradizionale resistenza delle Piccole medio imprese emiliane spesso molto locali o con una struttura famigliare.

