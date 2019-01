Strukton acquista Costruzioni linee ferroviarie, con supporto BPM

Si è perfezionata in questi giorni, con il supporto di Banco BPM, l’operazione di acquisizione da parte del gruppo olandese Strukton del 40% del capitale di Costruzioni Linee Ferroviarie SpA (CLF), società con sede a Bologna, leader nel campo della progettazione, costruzione, manutenzione e rinnovamento delle linee ferroviarie e metrotranviarie, della quale Strukton Group già deteneva il 60% a partire dal 2013.

L’acquisition financing dell’operazione, curato da Banco BPM, ammonta a complessivi 35 milioni di euro, destinati in parte al pagamento del prezzo di acquisizione del 40% di CLF a favore del venditore Unieco Soc. Coop (società in liquidazione coatta amministrativa) e in parte al riscadenziamento dell’indebitamento di CLF.

«CLF opera in un settore chiave per lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie del nostro Paese – commenta Mattia Mastroianni, responsabile Origination Corporate di Banco BPM – L’armamento ferroviario, peraltro, è un comparto industriale in cui l’Italia vanta altri operatori di medie dimensioni con una presenza di rilievo in Europa, a testimonianza del valore espresso in molti casi su scala internazionale dal mid corporate italiano, mercato d’elezione per il nostro istituto».

«L’acquisizione – afferma Enrico Peola amministratore delegato di CLF SpA- consentirà al gruppo Strukton di consolidare la sua presenza in Italia e a CLF, che nel 2017 ha realizzato un fatturato a livello consolidato di oltre 165 milioni di euro con 667 dipendenti, di crescere sui mercati esteri ed in particolare di esportare la propria tecnologia e il proprio know how in tutta Europa.»

Strukton, appartenente al gruppo Oranjewoud NV quotato alla borsa di Amsterdam, è infatti una realtà di 6.500 dipendenti ed un fatturato di circa 1,9 miliardi di euro, operante a livello globale. E’ leader in Europa – con sedi in Olanda, Italia, Svezia, Norvegia, Danimarca e Belgio ed attività operativa negli USA, Australia, Cina e Middle East – e particolarmente attiva nel comparto dell’alta velocità ferroviaria, che rappresenta il principale mercato di sbocco di CLF.