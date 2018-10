Startup modenese invitata al Sial

Cura minuziosa nella scelta degli alimenti, interesse verso il cibo di qualità, promozione di una corretta alimentazione e organizzazione di Convegni e Congressi dedicati alla prevenzione oncologica ma, soprattutto, tanta passione e tanto studio del prodotto: questi sono gli elementi alla base di “Sorelle in erba”. La start up innovativa ideata da Giulia e Caterina Tazzioli sorelle – “in erba” perché in continua ricerca e formazione e sempre a contatto con la natura e, soprattutto, con i suoi prodotti – che hanno scelto di lavorare con micro realtà agricole e gastronomichelocali portando grazie alle loro “cassettine” a domicilio – a casa o in ufficio – sui nostri piatti e alla nostra attenzione il buon cibo e le sue proprietà nutrizionali e sensoriali.

La loro esperienza nel settore della rete di distribuzione locale le ha portate ad essere invitate da Atlantic Santè- agenzia francese specializzata in nutrizione, salute, sicurezza alimentare e ambiente – a tenere una conferenza il prossimo giovedì 25 ottobrenell’ambito dell’Alter’Native Food Forum – interamente dedicato all’alimentazione alternativa – del SIAL 2018 International Food Exhibition, il Salone dell’innovazione alimentare che riunisce 7.020 espositori, oltre che professionisti del settore della distribuzione e del commercio, dell’agroalimentare e della ristorazione, provenienti da 109 paesi e accoglie 155.700 visitatori.

“Siamo molto orgogliose di questa splendida opportunità -commenta Caterina Tazzioli, una laurea in economia e marketing internazionale e una specializzazione in Food Culture and Communication presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, con focus in alta qualità dei prodotti – il SIALè un evento internazionale sul food a 360 gradi e nell’ambito del nostro intervento dedicato all’aumento della rete di distribuzione locale parleremo di connessioni e riconnessioni tra cibo e persone, terra e produttori”.

“Il nostro valore aggiunto -prosegue la sorella Giulia, anche lei laureata in economia e marketing internazionale e con tanti anni di esperienza nella formazione sanitaria e nell’organizzazione di eventi – è quello di mettere in contatto le micro realtà locali con il consumatore finale senza ulteriori passaggi e le nostre cassettine vengono personalmente illustrate e “raccontate” all’acquirente nelle loro proprietà sensoriali e di utilizzo, permettendo di far entrare nelle case dei nostri clienti un paniere di prodotti di grande qualità e varietà che diversamente sarebbero difficilmente disponibili”.

