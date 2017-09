4 startup alle serre di Aster

Awhy, Dachivai, MetaRing, Sfridoo sono le nuove imprese che parteciperanno al percorso per startup e progetti d’impresa innovativi gestito da Aster, società della Regione Emilia-Romagna regionale per l’innovazione e la ricerca industriale. Gli spazi, presso le Serre Regina Margherita, sono stati assegnati oggi.

Selezionate con bando pubblico, le startup potranno usufruire per 6 mesi di servizi logistici, (accesso agli uffici, salette riunioni e ad area relax, utenze, wifi ecc) e servizi di accelerazione ad alto valore aggiunto, tra i quali un tutor personale per la definizione del percorso di accelerazione di ogni beneficiario, formazione sui temi inerenti l’imprenditorialità, mentorshoip degli esperti del Mentor Board di Aster, networking, consulenza su temi legati all’avvio di impresa e supporto al fund raising e alla tutela della proprietà intellettuale. Negli spazi delle Serre verranno offerti anche servizi di mobilità internazionale a favore di idee e progetti imprenditoriali provenienti dall’estero per valorizzare gli accordi di scambio con altri incubatori europei, già attivati da Aster grazie a reti internazionali.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet