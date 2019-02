Stabile lo shopping durante il primo mese di saldi

“Un primo mese di saldi all’insegna della stabilità”. Questo il commento di Marco Cremonini, Presidente di Federazione Moda Italia Emilia Romagna, che accoglie positivamente gli ultimi dati sullo shopping in tempo di saldi. Come si evince dai dati di Confcommercio Emilia Romagna e Iscom Group, circa il 73% degli operatori hanno visto le loro vendite stabili o in crescita. Sul fronte dei consumatori, la spesa sale lievemente dell’8%, mentre per il 70% dei soggetti non ci sono state variazioni. Nonostante i buoni risultati le imprese chiedono l’intervento della politica attraverso l’istituzione di una web tax per competere alla pari con i colossi dell’e-commerce.

Riproduzione riservata © 2019 viaEmilianet