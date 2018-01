SPM Drink acquista Klimagel

SPM Drink Systems S.p.A., azienda di Spilamberto (MO) specializzata nel settore dei “beverage dispensers” che da più di 50 anni fornisce agli operatori Ho.Re.Ca. macchine per granite, sorbetti, frozen cocktails e altre specialità ghiacciate, nel corso di Sigep 2018, il salone internazionale della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, svoltosi nei giorni scorsi a Rimini, SPM ha ufficializzato l’acquisto di Klimagel, azienda di Noci (BA) specializzata nella produzione di macchinari per il gelato espresso. L’operazione assicura a SPM la maggioranza delle quote della società barese creata dall’imprenditore Tommaso Tinelli, che avrà il ruolo di amministratore delegato all’interno dell’organico aziendale.

“La scelta di acquisire la maggioranza di Klimagel – commenta Enrico Grampassi, presidente di SPM Drink Systems – si sposa con gli obiettivi di crescita che si è posta la nostra azienda per l’immediato futuro. L’edizione del Sigep appena trascorsa ha confermato il nostro ruolo di leader nel segmento delle macchine per granite, per il quale deteniamo il 70% della quota del mercato nazionale e una crescita costante nell’export. Ora i tempi sono maturi per allargare la nostra gamma di macchine per il gelato soft con attrezzature ad alta capacità produttiva.

Da sempre SPM è attenta a cogliere i trend e anticipare le tendenze di mercato, lo dimostra la nostra storia che è partita da un refrigeratore di bevande e ci ha portato fino allo sviluppo di uno dei migliori e più innovativi granitori presenti sul mercato, passando attraverso la realizzazione di attrezzature per l’erogazione di bevande calde, fredde e succhi di frutta diventati punti di riferimento nel settore dei bar e della ristorazione.

Per noi si tratta di una naturale evoluzione della nostra specializzazione. Siamo fortemente convinti di avere tutti i presupposti per crescere con successo nel business del gelato espresso, un comparto in forte crescita capace di incontrare sempre più consensi”.

