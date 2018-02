Spiaggia di Riccione, richiesta all’Unesco

“L’iniziativa della Cooperativa Bagnini troverà sicuramente al suo fianco l’amministrazione comunale”. Così il sindaco Renata Tosi commenta il progetto degli operatori balneari riccionesi di presentare la candidatura per fa sì che la spiaggia diventi Patrimonio UNESCO, ai fini di ottenere il riconoscimento della sua peculiarità identitaria.

Poiché la Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio culturale intangibile ha introdotto la possibilità di conservare e trasmettere, tra l’altro, le tradizioni e le espressioni orali, le pratiche sociali, la conoscenza, la competenza delle comunità, la Cooperativa ha avviato in questi giorni il progetto per ottenere il riconoscimento, un percorso che passa attraverso una serie di step sia in termini di attività da svolgere, di ricerca, di produzione di materiali e documentazione, che di scansioni temporali.

“E’ nostra intenzione metterci subito al lavoro – afferma l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi – predisponendo i primi passaggi formali necessari, a partire dalla costituzione di una commissione che vedrà al suo interno il Comune, la Cooperativa Bagnini e l’Università di Bologna, che individuerà le azioni da realizzare, gli strumenti e le modalità di coinvolgimento della comunità locale e dei nostri turisti. Desideriamo infatti che il progetto sia vissuto come proprio sia dai cittadini che dai “residenti temporanei”, che evidenzi il forte senso di appartenenza e dia vita ad un processo di identificazione con la partecipazione più ampia possibile”.

“I nostri tratti identitari, le nostre peculiarità, riconosciute ovunque e inconfondibili costituiscono quel patrimonio immateriale che va tutelato, salvaguardato e valorizzato – aggiunge il sindaco Tosi – . Il tema forte è raccontare insieme cultura e natura e lo sguardo tutto riccionese tra poesia e contemporaneità, coniugando la nostra tradizione e storia con l’innovazione e il costante saper rinnovarsi e reinventarsi”.

