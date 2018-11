L’imprenditore dell’anno, come da titolo del premio conferito da Erst and Young, è un’imprenditrice: per il 2018 il riconoscimento va infatti alla bolognese Sonia Bonfiglioli, presidente e amministratrice delegata della Bonfiglioli Riduttori. In 22 edizioni del premio, Bonfiglioli è la prima donna a ricevere il riconoscimento principale.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet