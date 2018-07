Sme.Up ha acquisito Rds

Sme.UP, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità di business moderno, ha acquisito il 100% di RDS, azienda modenese specializzata nella produzione, commercializzazione e installazione di software gestionali per aziende medio grandi. Un importante incontro tra due realtà da sempre all’avanguardia nell’offrire ai propri clienti prodotti gestionali in grado di facilitare la crescita del business e di risolvere le problematiche aziendali.

Il Gruppo Sme.UP rafforza così l’offerta di soluzioni applicative per aziende di medie e grandi dimensioni, sviluppando nuove sinergie tra le competenze eccellenti sviluppate dalle due società, la complementarietà degli ERP proprietari e l’esperienza maturata da RDS nei mercati complementari.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet