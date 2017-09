Siti B&T sbarca in Iran

SITI-B&T Group S.p.A., produttore di impianti completi a servizio dell’industria ceramica mondiale, quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: SITI) ha sottoscritto un accordo per installare la prima linea completa Supera® in Iran, presso la ceramica Rock Sanat (MA Ceram), in uno dei più importanti mercati ceramici al mondo, destinato a riprendere rapidamente quota.

Un risultato che dà continuità al progetto pluriennale di Ricerca & Sviluppo del Gruppo, che si conferma full provider globale di tecnologia ceramica, con una particolare focalizzazione sulle fasi che rappresentano il cuore del processo produttivo: la formatura e la cottura.

Grazie al sistema di pressatura Supera® da 36.000 ton e a un forno monocanale XXL (con bocca 3850), questa nuova linea produrrà infatti le lastre di granito ceramico più grandi mai realizzate in Iran, fino al formato 1600×3200 mm e con spessori fino a 25 mm. SITI B&T apre quindi il mercato delle grandi lastre – prodotto sempre più di tendenza a livello globale – anche in questo Paese.