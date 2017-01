Siti B&T potenzia il customer service

FORMIGINE 17 GENNAIO 2017 Siti B&T, produttore di impianti al servizio dell’industria ceramica, annuncia la nascita dell’unità operativa B&T Nostop, che andrà a potenziare il servizio after market per presidiare i mercati di riferimento e supportare con ancora più efficienza le richieste dei clienti. Un investimento di oltre 3 milioni di euro per il consolidamento dei servizi post vendita sia nel magazzino centrale di Formigine che nelle filiali internazionali.

Investimenti in Ricerca e Sviluppo e nei servizi ai clienti si confermano quindi fattori decisivi per la crescita di Siti B&T Group che ha previsto la chiusura dell’esercizio 2016 con un fatturato record nel customer service a oltre 52 milioni di euro (+11% rispetto al 2015) che segnerà il miglior risultato storico del Gruppo che consolida nel 2016 un fatturato atteso di 187 milioni di euro.

A Formigine è stato allestito un nuovo magazzino dedicato ai ricambi originali, che consente al Gruppo di essere ancora più reattivo ed efficiente nel servizio spare parts. Unito ai nuovi software di gestione delle merci, il magazzino, che si estende su una superficie di 2.000 mq e utilizza le più recenti tecnologie di stoccaggio verticale consentirà di ridurre il lead time di fornitura e, di conseguenza, i tempi di fermo linea nelle fabbriche dei clienti. B&T NOSTOP si focalizza sui servizi di assistenza tecnica e customer service, dispone di un reparto acquisti dedicato e gestisce tutte le operazioni di logistica.

