Siti B&T, fatturato all’estero all’83%

SITI BT Group S.p.A., produttore di impianti completi per piastrelle e sanitari, quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: SITI), migliora la sua posizione di player mondiale con una serie di prestigiose commesse internazionali. La percentuale di fatturato realizzato all’estero – pari all’83,5% – testimonia come il Gruppo sia da anni un partner tecnologico globale e d’eccellenza dei principali produttori ceramici in ogni angolo del pianeta, dal Sud America fino al Far East.

Le tecnologie di SITI BT rappresentano infatti un importante stimolo per tutti quei produttori che desiderano accrescere la qualità del prodotto finito, realizzando piastrelle più moderne, che incontrano maggiormente il favore del mercato. È il caso della Ceramica Almeida, primario gruppo ceramico del comprensorio di Santa Gertrude, in Brasile, che ha deciso di realizzare uno shift tecnologico passando dalla pasta rossa al gres porcellanato, con l’obiettivo di aumentare il valore aggiunto del prodotto e posizionarsi in una fascia di mercato più elevata. La ceramica brasiliana ha infatti investito in un impianto completo di ultima generazione, dotandosi di presse ad alto tonnellaggio, forno tecnologia brevettata Titanium®, impianto di macinazione a umido, macchine per la decorazione digitale ad alta definizione e linea per la squadratura. Tutte le aziende del gruppo (Projecta Engineering e Ancora) hanno fatto squadra fornendo una filiera di tecnologie unica al mondo per completezza.