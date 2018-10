Siti B&T do Brasil ha iniziato la produzione

SITI BT Group S.p.A., produttore di impianti completi per piastrelle e sanitari, quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: SITI), in parallelo agli ingenti investimenti in Ricerca & Sviluppo, pari nel 2017 ad oltre 7 milioni di euro, prosegue il proprio piano pluriennale di costante rafforzamento del network internazionale.

La filiale brasiliana B&T do Brasil ha raggiunto recentemente un importante traguardo

con l’inizio della produzione in loco del primo forno per un primario gruppo ceramico

nazionale, con un esclusivo accreditamento governativo. Il Brasile diventa quindi un

ulteriore polo produttivo internazionale di SITI BT.

Lo sviluppo del dinamico mercato brasiliano – che rappresenta oltre il 10% del

fatturato del Gruppo – è confermato anche dai numerosi ordini raccolti e dalla vendita

di linee complete di ultima generazione (Industry 4.0, energy saving, ecocompatibili,

ad alta produttività) a player di primo piano, tra i quali lo storico cliente Cerâmica

Almeida e il colosso dei sanitari Kohler.

“Risultati che ritengo decisamente soddisfacenti – commenta Fabio Tarozzi, Presidente

e Amministratore Delegato di SITI BT Group – e che confermano la nostra capacità di

presidiare tutti i mercati ceramici mondiali, in qualità di partner tecnologici d’eccellenza dei principali produttori internazionali di piastrelle e di sanitari. La nostra capillare presenza a livello globale è inoltre la migliore garanzia per compensare ogni eventuale diseconomia locale”.

Con una produzione pari a 790 milioni di mq (dato 2017), il Brasile si è confermato al

terzo posto nel ranking dei maggiori produttore mondiali di piastrelle. La

capacità produttiva installata è ancora superiore: 1.054,6 milioni di metri quadrati

(+0,6% rispetto al 2016). Anche sul fronte del consumo, il mercato brasiliano si attesta

ai primissimi posti, con un valore assoluto di 708 milioni mq.

