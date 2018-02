Siti B&T a Cevisama

SITI B&T Group S.p.A., produttore di impianti completi a servizio dell’industria ceramica mondiale, quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: SITI), è leader di mercato e partner tecnologico di riferimento dei produttori del distretto di Castellón, in Spagna, tra i principali distretti ceramici al mondo.

Il Gruppo Siti B&T sarà presente alla fiera Cevisama 2018 (Valencia, 5-9 marzo) per consolidare la propria posizione di mercato e per confermare l’eccellenza tecnologica delle soluzioni proposte. L’affermazione di SITI B&T in Spagna si basa su una capillare e solida presenza in loco di lunga data – dal 1981 opera infatti la filiale B&T Iberica – e su un servizio 24/7, che dispone di oltre 50 tecnici dedicati, perfettamente in linea con le attuali esigenze della clientela.

