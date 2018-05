Sindacati, aprire tavolo crisi per C7 Prefabbricati

L’avvio di un “Tavolo di crisi che cerchi soluzioni per salvaguardare l’attività e la base

occupazionale della C7 Prefabbricati di Castelnuovo Sotto”, nel Reggiano, alla luce dell’intenzione dell’azienda di cessare l’unità produttiva. A chiederlo all’assessorato alle Attività

Produttive regionale sono la Fillea-Cgil di Reggio Emilia e la Fillea-Cgil Emilia-Romagna.

La richiesta, si legge in una nota dei sindacati si è resa “necessaria a seguito della volontà dell’azienda di cessare l’unità produttiva: una volontà – osservano – che hanno manifestato a più riprese nei giorni scorsi anche in un confronto con noi. Chiediamo soluzioni condivise differenti,

anche utilizzando gli ammortizzatori sociali”. La società emiliana, controllata da Margaritelli Ferroviaria circa due anni fa aveva affittato il ramo prefabbricati, che precedentemente faceva parte della ex Coopsette e attualmente ha in forza 36 dipendenti. Ieri si è svolta l’assemblea dei lavoratori nella quale è stato deciso di chiedere l’avvio del tavolo regionale per il proseguimento della vertenza.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet