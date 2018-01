Simest a sostegno di Granarolo in Europa

Simest, società che con Sace costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp, sosterrà la strategia del Gruppo Granarolo in Europa. Lo si legge in una nota, in cui si spiega che è stato perfezionato nei giorni scorsi un aumento di capitale del 30% della Granarolo France SAS, principale realtà del Gruppo sui mercati Ue, per un valore di 15 milioni di euro. L’operazione – si legge nella nota – è finalizzata a supportare il piano di sviluppo del Gruppo Granarolo sul mercato francese e sui vicini mercati, attraverso l’ulteriore valorizzazione della filiera di produzione del latte italiano e la diversificazione di prodotto: è prevista infatti – al fianco della commercializzazione di derivati lattiero-caseari, anche quella di altri prodotti alimentari legati alla tradizione gastronomica italiana. “Siamo molto orgogliosi di poter affiancare un’eccellenza del Made in Italy agroalimentare come il Gruppo Granarolo dandogli il nostro supporto per competere con maggiore forza e conquistare nuove quote in un mercato, come quello francese ed europeo, contraddistinto da elevato livello di concorrenzialità”, spiega l’a.d. di Simest Alessandra Ricci. “L’aumento di capitale di Granarolo France contribuirà a finanziare il piano di sviluppo 2016-2019 che stiamo realizzando”, sottolinea il presidente del Gruppo Granarolo Gianpiero Calzolari. “Francia e Paesi limitrofi – aggiunge – sono infatti importanti mercati, per i quali stiamo pianificando in parallelo il lancio di un vasto paniere di prodotti Made in Italy e di innovativi prodotti che rispondono a bisogni specifici di nuovi target di consumatori”. Con questa operazione Granarolo promuoverà ulteriormente la crescita sui mercati esteri – si legge nella nota – avviata nel 2011 con una serie di acquisizioni di società produttive in Francia, Cile, Brasile e Nuova Zelanda e che, da Piano, prevede nuove azioni strategiche in altri Paesi europei.

