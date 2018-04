Sigep, previsti 2 mld di gelati consumati in estate

Saranno quasi due miliardi i coni e le coppette di gelato che gli italiani consumeranno tra maggio e settembre. A stilare la previsione per i mesi più caldi dell’anno è l’Osservatorio di Sigep, la fiera mondiale del gelato artigianale, organizzata a Rimini da Italian Exhibition

Group e in programma dal 19 al 23 gennaio 2019. Il mercato mondiale del gelato artigianale, viene spiegato dall’Osservatorio in una nota, vale attualmente 15 miliardi di euro con una crescita media del 4% l’anno tra 2015 e 2018. In Europa, nel 2016, si contavano oltre 60.000 gelaterie artigianali di cui 39.000 in Italia (10.000 gelaterie pure e 29.000 bar e pasticcerie con gelato), con 150.000 addetti. In Germania le gelaterie sono 9.000 di cui 3.300 ‘pure’, mentre

sono 2.000 quelle spagnole. In Sud America sono Argentina e Brasile a farla da padroni, con rispettivamente 1.500 e 500 gelaterie. Sono 950, invece, le gelaterie artigianali negli Stati Uniti e 1.000 in Cina.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet