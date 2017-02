Sifà, positivo il primo bilancio

Sono trascorsi poco più di 12 mesi dal debutto di SIFÀ, Società Italiana Flotte Aziendali, sul mercato del Noleggio a Lungo Termine e dall’ingresso di BPER Banca nel suo capitale con una quota del 35%, e il bilancio 2016 dell’azienda è molto positivo: sono oltre 2.000 i veicoli a noleggio e l’importante portafoglio ordini è in continua crescita.

“Il nostro 2016 si è concluso in modo entusiasmante,” – spiega l’Amministratore Delegato di SIFÀ Paolo Ghinolfi, già Presidente per un triennio di Aniasa, l’associazione degli autonoleggiatori che fa capo a Confindustria, – “abbiamo raggiunto gli obiettivi a breve-medio termine che ci eravamo prefissati, superando di oltre il 30% il budget che avevamo definito”.

Continua Ghinolfi: “Il successo della nostra offerta sta nel proporre alle aziende clienti soluzioni innovative e personalizzate, con servizi di alta qualità per differenziarci dai competitors. Siamo certi che” – conclude Ghinolfi – “sia stata apprezzata la nostra identità “tutta italiana”, dalla proprietà al management, in un mercato, quello del Noleggio a Lungo Termine, dominato da grandi gruppi stranieri.”

Tra gli investimenti previsti per il 2017, il rafforzamento della struttura, con ampliamento dell’organico con nuove risorse commerciali per coprire l’intero territorio nazionale.

Sempre centrale rimarrà la collaborazione con il partner BPER Banca, fondamentale per garantire un dialogo costante con i clienti.

Un nuovo progetto atterrà al settore del corporate car sharing, con il lancio di una soluzione innovativa, a livello di struttura del servizio e di tipologia di veicoli utilizzati.