Sicrea group sbarca in Puglia

“Gli incarichi di Acquedotto Pugliese spa rappresentano un valore aggiunto importante per SICREA Group: si tratta di lavori significativi (per un importo complessivo di 5,6 milioni di euro) su opere infrastrutturali strategiche per il territorio pugliese”. Mirco Villa, Direttore Commerciale SICREA Group, commenta così le commesse che il gruppo emiliano si è aggiudicato da Acquedotto Pugliese spa (AQP), l’infrastruttura pubblica di approvvigionamento idrico-potabile della regione Puglia, la più grande realtà del servizio idrico integrato nel meridione d’Italia e tra i maggiori player in Europa.

SICREA Group prende parte ad un progetto che nasce dall’esigenza di AQP di garantire il corretto funzionamento delle opere di acquedotto e fognatura.

“Per SICREA Group questi due progetti di Taranto e Barletta, sono conferme molto importanti – prosegue Mirco Villa – che ripagano l’impegno profuso dalla nostra struttura tecnica e dall’area commerciale. Quello dell’efficientamento delle reti è per noi un settore strategico, nel quale stiamo ottenendo risultati che premiano i nostri investimenti”.

Tra le azioni più significative intraprese da AQP, la realizzazione di un innovativo sistema di telecontrollo delle reti che garantisce una gestione razionale della risorsa disponibile, un piano straordinario di ricerca delle perdite e di risanamento delle reti, la realizzazione di dissalatori, potabilizzatori e nuove condotte adduttrici. In quest’ambito è necessario effettuare lavori di manutenzione (a guasto e programmati), nel rispetto dei tempi stabiliti dalla “Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato”. È altresì fondamentale eseguire lavori di manutenzione straordinaria, di pronto intervento sulle opere di fognatura, pulizia delle griglie degli impianti di sollevamento fognari e sanificazione delle reti fognarie.

Nello specifico, le opere oggetto del nostro intervento riguardano per l’acquedotto gli impianti di allacciamento di utenza, reti urbane, suburbane, serbatoi, impianti di sollevamento, compresa ogni opera d’arte connessa e/o di pertinenza, mentre per la fognatura gli impianti di allacciamento di utenza, reti urbane nere e miste, collettori esterni e di collegamento, scarichi di troppo pieno o di by-pass inseriti nel sistema di collettamento, emissari ed impianti di sollevamento, compresa ogni opera d’arte connessa e/o di pertinenza.