Sicrea a Firenze fa rinascere piazza Annigoni

Un edificio polivalente a destinazione pubblica e il nuovo ingresso al plesso didattico di Santa Verdiana nasce a Firenze grazie al gruppo emiliano SICREA Group.

L’opera, di cui è stata posata la prima pietra da parte del sindaco della città gigliata, Dario Nardella, sorgerà nella rinnovata piazza Annigoni, cuore di Sant’Ambrogio. Il costo previsto è di circa due 2.300.000 euro ed i lavori dureranno meno di due anni. Ieri alla cerimonia erano presenti, oltre al sindaco, l’assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgetti, l’assessore alle partecipate Lorenzo Perra, il presidente e la vicepresidente di SICREA Group Luca Bosi e Rossana Mori, il rettore Luigi Dei, il preside del Dipartimento architettura Saverio Mecca, il presidente e l’ad di Firenze Parcheggi Angelo Falchetti e Carlo Bevilacqua. Presenti anche i progettisti dello studio Breschi.

“Il nostro lavoro inizia oggi – ha dichiarato il presidente di SICREA Group, Luca Bosi – e siamo certi di essere all’altezza di una sfida così importante per la città di Firenze. Non poteva esserci miglior viatico per il nostro processo di radicamento toscano che ha visto nei mesi scorsi un’operazione straordinaria sulla cooperativa CL’A di Montelupo Fiorentino e l’apertura di una sede operativa ad Empoli. Vogliamo investire su territorio e siamo grati a Firenze Parcheggi per aver avviato una procedura di leasing in costruendo che segna una bella novità nel campo degli appalti pubblici, una modalità di partnership che dà garanzia sui tempi di realizzazione dell’opera”.

Nella palazzina troveranno posto proprio gli uffici e la centrale operativa di Firenze Parcheggi. “Grazie a un grande lavoro di squadra – ha commentato il sindaco Dario Nardella – questa piazza, crocevia del quartiere e porta di ingresso per la città da Oriente, verrà completamente riqualificata. Un segnale che Firenze non vive di conservazione ma di cambiamento e che questo quartiere rinasce e recupera, pezzo dopo pezzo, la sua anima”.

