Sicim porta il gas nel cuore dell’Europa

Maxicommessa per la Sicim di Busseto, leader internazionale nella progettazione e costruzione di grandi impianti per il trattamento, trasporto e distribuzione di idrocarburi: parteciperà con la tedesca Bohlen & Doyen alla costruzione di due lotti di tubi, per 129 km, per il trasporto del gas nell’ambito del progetto Eugal, il gasdotto che riceverà il gas proveniente dalla Russia attraverso la condotta sottomarina Nord Stream 2, trasportandolo dal Mare del Nord attraverso la Germania fino al cuore dell’Europa. Si tratta, per la Sicim, di un ampliamento di una linea già esistente che arriva dalla Russia. La commessa supera i 100 milioni di euro. Lo riferisce la Gazzetta di Parma. Nel cantiere saranno impegnate più di 500 persone, di cui oltre un centinaio italiane. Il progetto prevede l’utilizzo di macchinari all’avanguardia in grado di movimentare i tubi, e Sicim è una delle poche imprese che vanta un’ampia esperienza su condotte di queste dimensioni, avendo eseguito oltre 600 km di tubi di dimensioni speciali in vari progetti in Italia, Germania e Turchia. I lavori dureranno 28 mesi; l’inizio dell’attività è previsto per agosto 2018. Il gruppo industriale, che ha 6.500 dipendenti in tutto il mondo, ha chiuso il 2016 con un fatturato di 513 milioni. Per il 2017 prevede di chiudere a quota 500 milioni, con un Ebitda di 65 milioni.

