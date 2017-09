Siccità 2017, stato di emergenza per tutta la regione

Per la siccità dei mesi scorsi, il Governo estende la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale all’intero territorio dell’Emilia-Romagna, dopo che lo scorso 22 giugno era già stato riconosciuto per le province di Parma e Piacenza. La decisione è stata assunta nella seduta di oggi del consiglio dei Ministri. “Si tratta di una notizia attesa, frutto del lavoro condotto in piena estate dalla Protezione Civile regionale e dal Dipartimento nazionale”, commenta l’assessore alla protezione civile, Paola Gazzolo. “A fronte delle criticità legate ad una situazione eccezionale, viene accolta interamente e in tempi celeri la richiesta formulata dal Presidente Stefano Bonaccini”.

