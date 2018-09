Si rafforza accordo tra Bper e iShares

iShares, parte del gruppo BlackRock, BPER Banca e Arca Vita annunciano di aver rafforzato la loro collaborazione, siglata nel 2016, con il lancio di una nuova soluzione assicurativa in ETF sviluppata da Arca Vita e collocata dalle banche del Gruppo BPER. La partnership, con la divisone private del Gruppo bancario nell’ambito della bancassurance, si estende quindi oggi all’intera “rete personal” di BPER con il coinvolgimento di oltre 1.200 filiali sul territorio italiano.

Il nuovo prodotto assicurativo “Obiettivo 2.0” è costituito da una polizza a premio unico, pensata per chi desidera raggiungere, nel tempo, il proprio obiettivo finanziario attraverso l’investimento in fondi interni unit linked, che investono prevalentemente in ETF.

