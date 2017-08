Si allunga la stagione del tartufo estivo

S’allunga la stagione di raccolta del tartufo estivo, il cosiddetto Scorzone. Lo ha deciso la Giunta di Viale Aldo Moro che con la delibera n. 1076/2017 ha apportato alcune modifiche al calendario regionale. Nel dettaglio sono due le date da ricordare: è stata prorogata fino al 15 agosto prossimo la scadenza del periodo per la raccolta del tartufo estivo in tutto il territorio collinare dell’Emilia-Romagna, tranne che in provincia di Piacenza, dove in base ad un parere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, la proroga è stata estesa fino al 30 novembre 2017.

Le modifiche erano state annunciate in un incontro chiesto dal Coordinamento regionale delle associazioni tartufai (Crater) che si tenuto la settimana scorsa in Regione. Facendo seguito alle richieste delle associazioni, l’assessorato regionale all’Agricoltura ha provveduto a trasmettere le variazioni del calendario agli organi di vigilanza, raccomandando particolare attenzione affinché nel periodo di proroga sia comunque rispettato il fermo raccolta per le altre specie di tartufo, come il tuberum magnatum. Per quest’ultima specie più pregiata, meglio nota come tartufo bianco, sono invece state confermate le date di apertura della stagione di raccolta del 1° settembre per le zone di pianura e del 20 settembre per le zone di collina.