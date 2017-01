Sgr acquisisce il 70% di Astea Energia

E’ stato siglato un contratto di compravendita del 70% delle quote di Astea Energia Spa tra Astea Spa e Gruppo Società Gas Rimini Spa. L’accordo è stato sottoscritto dal presidente di Astea spa Fabio Marchetti e dal procuratore di Sgr delegato alla firma Federico Riccardi. La

nuova compagine societaria di Astea Energia è composta per il 70% da Gruppo Società Gas Rimini Spa, per il 24,05% da Astea Spa e il restante 5,95% da Iren Mercato Spa. La valutazione di Astea Energia Spa partiva da una perizia giurata affidata a terzi di 23,6 milioni di euro. L’offerta

della società SGR di Rimini è stata di 29 mln, mentre l’accordo finale raggiunto valuta il 100% di Astea Energia 30,5 milioni di euro, cifra che ha portato il controvalore incassato per l’operazione a 21.350.000 euro. In realtà, si legge in una nota, grazie agli accordi raggiunti e agli ulteriori impegni assunti da Sgr per 5 anni, la valutazione globale di Astea Energia supera complessivamente i 40 milioni di euro.

