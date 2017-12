Seta seleziona nuovi autisti

Nuove assunzioni in vista per Seta: l’azienda interprovinciale di trasporto pubblico ha infatti pubblicato il bando di selezione per l’assunzione di “Operatori di esercizio” (autisti di autobus). Le domande vanno inoltrate entro lunedì 8 gennaio 2018 tramite il sito internet (sezione “Lavora con noi”). Al termine della procedura l’azienda procederà ad assumere i candidati risultati idonei con un rapporto di lavoro subordinato, secondo il vigente Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

I posti di lavoro sono disponibili nei tre bacini provinciali serviti dall’azienda: Modena, Reggio Emilia, Piacenza. Per candidarsi alla selezione occorre la licenza di scuola media inferiore ed essere in possesso di patente D e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Ulteriori requisiti sono la mancanza di precedenti penali o di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dal pubblico impiego, nonché l’assenza di provvedimenti disciplinari durante precedenti rapporti di lavoro.

La procedura di selezione, la cui conclusione è prevista entro il mese di marzo 2018, prevede il sostenimento di due prove d’esame: un test scritto inerente le norme della circolazione stradale, la conoscenza dei mezzi, delle norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, nonché gli aspetti motivazionali del candidato; una prova pratica di guida dei bus, articolata in diverse fasi (in piazzale e/o in linea su percorsi urbani ed extraurbani) compresa la verifica delle competenze meccaniche di base. Al termine della procedura verrà stilata una graduatoria, dalla quale Seta attingerà i nomi dei candidati idonei all’assunzione secondo tempistiche e quantità variabili in base alle esigenze dei singoli bacini territoriali.

“L’apertura di questa procedura di selezione pubblica conferma l’impegno concreto di Seta per gestire correttamente il livello occupazionale, compatibilmente con le risorse disponibili e mantenendo sempre prioritaria l’attenzione per il miglioramento del servizio e delle condizioni di lavoro dei nostri dipendenti. Fare l’autista di mezzi pubblici è un compito molto importante per la collettività – sottolinea Vanni Bulgarelli, Presidente di Seta –, che richiede non solo competenze tecniche specifiche ma anche un alto senso di responsabilità. Questo nuovo bando si è reso necessario avendo ormai esaurito la graduatoria stilata nel 2016 con la selezione precedente: allora furono circa 1.750 le candidature pervenute, ma solo 141 le persone risultate effettivamente idonee. Confidiamo di poter concludere entro breve la procedura e di essere in grado di attivare le assunzioni in primavera, per amministrare con accortezza il fisiologico turn over ma anche per confermare il lieve aumento della pianta organica che stiamo registrando negli ultimi anni”.

