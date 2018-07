Servizi Italia acquista 40% dell’albanese Sanitary Cleaning

Servizi Italia – società quotata al segmento Star di Borsa Italiana e leader nel mercato

dell’outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco – ha annunciato l’espansione in Albania nell’offerta di servizi di lavanolo tramite l’acquisizione del 40% di Sanitary Cleaning, società di diritto albanese attiva nell’offerta di servizi di lavanderia e di

pulizia per il settore pubblico e privato, ospedaliero ed alberghiero in Albania, paese nel quale il gruppo emiliano è attualmente presente solo nei servizi di sterilizzazione, con la partecipazione di minoranza nella società Saniservice. L’acquisto è stato completato per 1,3 milioni: il prezzo –

finanziato con indebitamento bancario – è stato accordato tra le parti “in considerazione dei flussi di cassa attesi della società nei prossimi esercizi, anche a seguito della realizzazione di un investimento volto a sviluppare un sito produttivo altamente tecnologico, capace di soddisfare la crescente domanda nel territorio”. Fondata nel 2014, nel 2018 Sanitary Cleaning secondo le stime sarà in grado di generare ricavi per circa 1,5 milioni tra attività di lavanderia e servizi di pulizia, con un risultato operativo di oltre 300mila euro. I ricavi attesi per il 2018 sono in crescita rispetto al 2017 (circa 0,8 milioni), in considerazione in particolare di nuovi contratti aggiudicati nell’anno.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet