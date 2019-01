Selezioni di start up per Agrofood

Start up cercasi che sappiano innovare nel settore alimentare e agro-industriale con particolare attenzione a cibo con particolari proprietà nutritive, alla tracciabilità dei prodotti, agli imballaggi sostenibili, alle consegne e all’agricoltura di precisione. A febbraio partono le prime selezioni di Agrofood Business Innovation Center (Bic) con lo scopo di creare un acceleratore di start up specializzate. Agrofood Bic – che nasce su iniziativa di Granarolo, Gellify, Camst, Conserve Italia, Cuniola, Eurovo – sosterrà le giovani imprese aiutandole nello sviluppo di un progetto imprenditoriale e mettendo a disposizione stabilimenti, impianti pilota, assistenza in ricerca e sviluppo e l’accesso a una rete di relazioni nella filiera alimentare. Collaborano anche enti di ricerca come l’Università di Bologna, l’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e Aster, la società della Regione Emilia-Romagna per la ricerca e l’innovazione. I programmi di Agrofood Bic prevedono un finanziamento iniziale di 15 mila euro, a seconda dello stadio di maturità delle start up, e uno o più finanziamenti ulteriori del valore di 20 mila euro, che potranno essere assegnati al raggiungimento di specifici risultati.

Riproduzione riservata © 2019 viaEmilianet