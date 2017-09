Selecta Group compra il Gruppo Argenta

Il gruppo svizzero Selecta Group ha annunciato oggi che una controllata del proprio socio di

maggioranza Kkr ha sottoscritto un accordo per comprare da Motion Equity Partners il Gruppo Argenta di Reggio Emilia, fornitore in Italia di servizi nel settore vending e coffee service. Da accordi, Selecta può acquistare direttamente Argenta dal venditore al completamento dell’operazione, segnala una nota, e grazie a una combinazione con la società complementare

potrà rafforzare la propria posizione competitiva come leader paneuropeo con una presenza allargata a 16 paesi. La società potenzialmente combinata avrebbe ricavi pro forma

di oltre 1,5 miliardi di euro e ebitda pro forma di circa 240 milioni, escludendo le sinergie attese superiori a 45 milioni di euro dall’integrazione di Pelican Rouge di Selecta. L’operazione

è soggetta a determinate condizioni per il closing, atteso nel primo trimestre 2018. Lazard ha agito come consulente finanziario di Selecta e Kkr. Kirkland & Ellis, Simpson Thacher & Bartlett e Ropes & Gray hanno agito in qualità di consulenti legali. Mediobanca e UniCredit hanno agito come consulenti finanziari di Motion Equity Partners. Pedersoli Studio Legale e Linklaters hanno

agito come consulenti legali.

